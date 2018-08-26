Москва в опасности: в столицу пришла жара

Вот это жара: в Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности

Желтый уровень опасности из-за жаркой сухой погоды объявлен в Москве и области в понедельник, 27 августа. Повышенную осторожность метеорологи советуют соблюдать сутки, начиная с 21:00 воскресенья. Вплоть до конца недели температура останется на 4-5 градусов выше климатической нормы.

Гидрометцентр объявил желтый уровень опасности в столице и Подмосковье в связи с повышенным риском возникновения пожаров. Этот фактор, в свою очередь, вызван сухой и жаркой погодой.

Температура воздуха днем в понедельник, 27 августа, может вырасти до +28…+30⁰С.

В сообщении синоптиков отмечается, что повышенный уровень опасности устанавливается с 26 августа с 21.00 на 24 часа.

Финал лета 2018 года окажется на 4-5 градусов выше климатической нормы, сообщали ранее «Газете.Ru» в центре «Фобос». Так, во вторник, 28 августа, ожидается переменная облачность, без осадков, дневная температура +24…+29°С, ночью комфортные +14…+19°С. Ветер юго-западный, 4-9 м/с, давление 749 мм рт. ст.

29 августа, в среду, на характер погоды окажет влияние атмосферный фронт. Впервые за всю неделю в Москве переменная облачность, временами дождь и гроза. Температура при этом останется высокой: днем +23…+28°C, ночью +12…+17°C. Ветер северо-восточный, 4-9 м/с, атмосферный фон поднимется до 750 мм рт. ст.

В четверг, 30 августа, через столичный регион пройдет холодный атмосферный фронт, при этом он опять же скажется на осадках, а не температуре. Временами в Москве пройдут дожди с грозами, а вот столбики термометров покажут +22…+27°С днем и +13…+18°C ночью. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с, давление высокое (751 мм рт. ст.).

Более-менее заметное похолодание в Москву и область придет лишь в пятницу, 31 августа. В последний день лета ожидается +17…+22°С в светлое время суток и 10…+15°С в темное.

Без существенных осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с, атмосферный фон высокий, 755 мм рт. ст.,

Если ближайшие несколько дней окажутся необычно теплыми, то прошлая неделя, напротив, была непривычно зябкой. А ночь на четверг, 23 августа, стала самой холодной с начала месяца. В Москве, по данным на 6 часов утра, минимальная температура опускалась до +8,6°С. Так холодно в столице не было более двух месяцев, с 16 июня 2018 года.

В целом же средняя температура воздуха за прошедшие дни августа в Москве составляет +20,0°С. Это больше чем на 2°С превышает норму, и с таким показателем последний летний месяц пока занимает четвертое место среди самых теплых августов за все время метеорологических наблюдений на метеостанции ВДНХ, а это без малого 70 лет, добавляют специалисты «Фобос». Учитывая высокие температуры в ближайшие дни, последний месяц лета вполне может переместиться на почетное третье место.

Август этого года пока уступает лишь августу 2007-го (средняя температура +20,2°С), августу 1972 года (+20,6°С) и рекордсмену — августу 2010 года (+21,8°С). Собственно, последний москвичи и рады бы забыть — именно в этот год под столице полыхали торфяники, город заволокло смогом и дымом, а смертность и частота обострения хронических заболеваний за это время заметно повысились.

«Разноцветные» уровни погодной опасности объявляются в Москве с достаточной регулярностью. Желтый цвет обозначает, что погода потенциально опасна — по ряду факторов, например, аномально высокая или низкая температура, сильный ветер, интенсивные осадки или полное и длительное их отсутствие. Желтый — третий из пяти принятых у метеорологов уровней обозначения потенциального риска.

За август в столице желтый уровень погодной опасности объявлялся несколько раз, а со 2 по 11 августа период повышенной бдительности фактически не прерывался. Соответствующий режим продлевался каждый день из-за высокой пожароопасности, поскольку в столичном регионе царила жаркая (доходящая до +31°С) и сухая погода. 6 августа был объявлен дополнительный фактор риска — гроза.

На 15 и 16 августа был также объявлен желтый уровень опасности, но на сей раз в связи с интенсивными осадками. Так, за сутки 15 августа выпало более четверти месячной нормы осадков. В городе прошли сильные ливни, гроза, а порывы ветра достигали 17-22 м/с. Два предыдущих раза желтый уровень погодной опасности объявлялись 20 и 22 августа.