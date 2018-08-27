«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве на сутки

Московской погоде присвоен "желтый" уровень опасности, передает НСН.

Об этом сообщили в Гидрометцентре РФ.

Как поясняется на сайте ведомства, "желтый" уровень говорит о потенциальной опасности погоды. В связи с высокой пожароопасностью в регионе он был установлен с 21:00 воскресенье на 24 часа.

В понедельник температура воздуха в столицу может подняться до 28 градусов. При этом ожидается переменная облачность без осадков.

Ранее сообщалось, что конец лета в Московской регионе побалует жителей теплом. По прогнозам синоптиков, температура воздуха будет превышать климатическую норму на 4-5 градусов.