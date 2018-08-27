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«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
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«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве на сутки 

Газета.Ru 4 минуты назад
Фото: РИА Новости
Московской погоде присвоен "желтый" уровень опасности, передает НСН.
Об этом сообщили в Гидрометцентре РФ.
Как поясняется на сайте ведомства, "желтый" уровень говорит о потенциальной опасности погоды. В связи с высокой пожароопасностью в регионе он был установлен с 21:00 воскресенье на 24 часа.
В понедельник температура воздуха в столицу может подняться до 28 градусов. При этом ожидается переменная облачность без осадков.
Ранее сообщалось, что конец лета в Московской регионе побалует жителей теплом. По прогнозам синоптиков, температура воздуха будет превышать климатическую норму на 4-5 градусов.
Газета.Ru: последние новости
Синоптики объявили повышенный уровень погодной опасности В Москве в воскресенье ожидается до +27°С Более 30% месячной нормы осадков выпало в Московском регионе за прошедшие сутки
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