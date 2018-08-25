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Около 250 иностранных судов зашли в воды России из-за тайфуна
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Около 250 иностранных судов зашли в воды России из-за тайфуна 

Говорит Москва 25 августа 2018
Преимущественно речь идёт о рыбацких траулерах из Северной Кореи и Китая. Экипажи находятся под контролем пограничной службы и МЧС. Ожидается, что в ближайшие три дня погода улучшится.
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