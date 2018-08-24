На юго-востоке Москвы в четверг был превышен порог запаха сероводорода

МОСКВА , 24 авг — РИА Новости . Превышение порога запаха сероводорода в пять раз было зафиксировано в московских районах Печатники и Вешняки вечером в четверг, подобное превышение не представляет опасности для здоровья человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны.

"Минувшей ночью на сайте «Мосэкомониторинга» появилась информация о превышении содержания в воздухе на юго-востоке столицы сероводорода около пяти раз. В вечерние часы четверга порог запаха сероводорода был превышен в районе Печатники и Вешняки. Такое превышение находится на уровне, безопасном для здоровья человека, а в настоящее время все показания соответствуют норме", — говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что по данным ВОЗ , небезопасным для человека является превышение уровня сероводорода в воздухе не менее чем в 300 раз. «Поэтому, конечно, ни о каком негативном эффекте от концентрации сероводорода, зафиксированной ночью, речи не идет. Такое небольшое превышение его уровня случается, например, когда нет ветра и даже минимальные загрязнения не рассеиваются, а накапливаются», — отметили специалисты.

Отмечается, что на данный момент специалисты контролируют показания со станций экомониторинга и оперативно выезжают на место при получении любых нестабильных значений.