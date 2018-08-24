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На юго-востоке Москвы в четверг был превышен порог запаха сероводорода
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На юго-востоке Москвы в четверг был превышен порог запаха сероводорода 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА "Новый День"
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Превышение порога запаха сероводорода в пять раз было зафиксировано в московских районах Печатники и Вешняки вечером в четверг, подобное превышение не представляет опасности для здоровья человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны.
"Минувшей ночью на сайте «Мосэкомониторинга» появилась информация о превышении содержания в воздухе на юго-востоке столицы сероводорода около пяти раз. В вечерние часы четверга порог запаха сероводорода был превышен в районе Печатники и Вешняки. Такое превышение находится на уровне, безопасном для здоровья человека, а в настоящее время все показания соответствуют норме", — говорится в сообщении.
В пресс-службе пояснили, что по данным ВОЗ, небезопасным для человека является превышение уровня сероводорода в воздухе не менее чем в 300 раз. «Поэтому, конечно, ни о каком негативном эффекте от концентрации сероводорода, зафиксированной ночью, речи не идет. Такое небольшое превышение его уровня случается, например, когда нет ветра и даже минимальные загрязнения не рассеиваются, а накапливаются», — отметили специалисты.
Отмечается, что на данный момент специалисты контролируют показания со станций экомониторинга и оперативно выезжают на место при получении любых нестабильных значений.
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