Уровень сероводорода в воздухе на юго-востоке Москвы превысил норму

МОСКВА , 24 августа. / ТАСС /. «Мосэкомониторинг» зафиксировал в ночь на 24 августа превышение содержания в воздухе сероводорода на юго-востоке столицы в 5,1 раз.

Согласно данным, опубликованным на сайте экологической службы, превышение предельно допустимой концентрации сероводорода (ПДК) в 5,1 раз обнаружено в 22:00 23 августа в районе Печатники. По данным станции экомониторинга «Гурьянова», которая контролирует зону влияния Курьяновских очистных сооружений и канализационного коллектора, отклонения от нормы фиксировались в течение пяти часов с 22:00 до 02:00.

Также незначительные превышения ПДК сероводорода этой ночью обнаружены в Рязанском районе.

Ранее «Мосэкомониторинг» уже сообщал о превышении уровня содержания сероводорода в воздухе на юго-востоке Москвы. 11 августа станция «Гурьянова» зафиксировала превышение ПДК в 4,3 раза, 20 и 21 августа — в 1,6.