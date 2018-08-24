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Уровень сероводорода в воздухе на юго-востоке Москвы превысил норму
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Уровень сероводорода в воздухе на юго-востоке Москвы превысил норму 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Инфо 24
МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. «Мосэкомониторинг» зафиксировал в ночь на 24 августа превышение содержания в воздухе сероводорода на юго-востоке столицы в 5,1 раз.
Согласно данным, опубликованным на сайте экологической службы, превышение предельно допустимой концентрации сероводорода (ПДК) в 5,1 раз обнаружено в 22:00 23 августа в районе Печатники. По данным станции экомониторинга «Гурьянова», которая контролирует зону влияния Курьяновских очистных сооружений и канализационного коллектора, отклонения от нормы фиксировались в течение пяти часов с 22:00 до 02:00.
Также незначительные превышения ПДК сероводорода этой ночью обнаружены в Рязанском районе.
Ранее «Мосэкомониторинг» уже сообщал о превышении уровня содержания сероводорода в воздухе на юго-востоке Москвы. 11 августа станция «Гурьянова» зафиксировала превышение ПДК в 4,3 раза, 20 и 21 августа — в 1,6.
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