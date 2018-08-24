Определено место приземления зонда MASCOT на астероид Рюгу

В конце июня японская автоматическая межпланетная станция «Хаябуса-2» добралась до цели своей миссии — астероида Рюгу. Тогда она вышла на стабильную орбиту вокруг объекта — на высоте примерно 20 километров; при этом она уже совершила несколько снижений: так, в рамках одного из них, она сняла крупным планом — с высоты около 1 000 метров — поверхность астероида.

На борту «Хаябусы-2» находятся несколько научных аппаратов, которые будут использованы для более подробного изучения Рюгу. Среди них — спускаемый модуль MASCOT (Mobile Asteroid Surface Scout), оснащенный, в частности, спектрометром, магнитометром, радиометром и камерой. Как сообщается в материале на сайте Германского центра авиации и космонавтики, специалисты уже определили, где аппарат совершит приземление (оно запланировано на 3 октября текущего года). Так, как можно увидеть на изображении ниже, посадка произойдет в области MA-9: ее координаты — 315 градусов долготы и 30 градусов южной широты. Отмечается, что, выбирая место посадки зонда, ученые учитывали, в частности, рельеф — в данной области нет камней размером более 30 метров; кроме того, на грунт в этой области не так сильно воздействуют космические радиация, пыль и солнечный ветер. Важно было также выбрать место на достаточно большом расстоянии от областей приземления трех аппаратов MINERVA-II и посадки самой станции.

Последние области также указаны на изображении. Станция, как планируется, совершит короткое приземление в области L07: L08 и M04 — резервные участки. Аппараты же MINERVA-II должны будут совершить посадку в районе N6, в северной части астероида.

Зонд MASCOT весит 10 килограммов, его размеры составляют 30 x 30 x 20 сантиметров. Заряда аккумуляторной батареи зонда, как ожидается, хватит приблизительно на 16 часов автономной работы на поверхности Рюгу.