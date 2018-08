Загрязнение воздуха сокращает продолжительность жизни более чем на один год

По данным нового исследования, проведенного группой ведущих инженеров-экологов и исследователей общественного здравоохранения, загрязнение воздуха сокращает продолжительность человеческой жизни более чем на год. Улучшение качества воздуха может привести к значительному увеличению продолжительности жизни по всему миру.

Это первый случай, когда данные о загрязнении воздуха и продолжительности жизни были изучены вместе, для того, чтобы изучить глобальные различия в том, как они влияют на общую продолжительность жизни.

Материалы и методы обследования

Исследователи изучили загрязнение воздуха твердыми частицами размером менее 2,5 мкм (PM2.5). Эти мелкие частицы могут проникать глубоко в легкие, а вдыхание PM2.5 связано с повышенным риском сердечных приступов, инсультов, респираторных заболеваний и рака. Загрязнение PM2.5 происходит от электростанций, автомобилей и грузовиков, пожаров, сельского хозяйства и промышленных выбросов.

Во главе с Джошуа Апте (Joshua Apte) в Инженерной школе Кокрелла (Cockrell School of Engineering) в Техасском университете (University of Texas) в Остине ученые использовали данные для измерения воздействия загрязнения воздуха PM2.5 и его последствий в 185 странах. Затем они количественно оценили влияние окружающей среды на ожидаемую продолжительность жизни, как для каждой отдельной страны, так и в глобальном масштабе.

Результаты исследования были опубликованы в научном журнале Environmental Science & Technology Letters.

Результаты научной работы

«Тот факт, что загрязнение воздуха мелкими частицами является крупным мировым убийцей, уже хорошо известно», — сказал Апте, который является сотрудником кафедры гражданской, архитектурной и экологической инженерии школы Кокрелла (Cockrell School’s Department of Civil, Architectural and Environmental Engineering), а также сотрудником Департамента здоровья населения Медицинской школы Дэл (Dell Medical School’s Department of Population Health). «Мы все заботимся о том, как продлить нашу жизнь. Здесь мы смогли систематически определить, как загрязнение воздуха также существенно сокращает жизнь во всем мире. Мы обнаружили, что загрязнение воздуха оказывает очень большое влияние на выживание — в среднем около года во всем мире».

В контексте других значительных явлений, отрицательно влияющих на показатели выживаемости людей, Апте сказал, что это большое число.

«Например, это значительно больше, чем польза в выживании, которую мы могли бы увидеть, если бы мы нашли лекарства от рака легких и молочной железы вместе взятых», — сказал он. Выводы

«В таких странах, как Индия Китай , преимущество для пожилых людей в улучшении качества воздуха было бы особенно значительным., Если бы загрязнение воздуха было удалено в качестве риска смерти на большей территории Азии, у 60-летних было бы на 15% выше продолжительность жизни — в среднем до 85 лет».

Авторы другого исследования утверждают, что загрязнение воздуха во всем мире в значительной степени способствует развитию диабета.