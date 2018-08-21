В Москве резко ухудшится погода

В МЧС предупредили о резком ухудшении погоды в Москве

Столичный главк МЧС предупреждает жителей Москвы о надвигающихся на город в ближайшие часы дожде, грозе и сильном ветре с порывами до 20 метров в секунду. "По информации Росгидромета, в ближайшие один-два часа с сохранением в течение суток 21 августа при прохождении фронтальной зоны с запада на восток в Московской области и в Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза, град, шквалистое усиление ветра порывами 15-20 метров в секунду", — говорится в сообщении ведомства. Ранее Гидрометцентр объявил на 21 августа "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области из-за ветра, дождя и высокой пожароопасности.