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В Москве резко ухудшится погода
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На Украине разоблачили ложь о туристах в Крыму
На Украине разоблачили ложь о туристах в Крыму

В МЧС предупредили о резком ухудшении погоды в Москве 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Столичный главк МЧС предупреждает жителей Москвы о надвигающихся на город в ближайшие часы дожде, грозе и сильном ветре с порывами до 20 метров в секунду.
"По информации Росгидромета, в ближайшие один-два часа с сохранением в течение суток 21 августа при прохождении фронтальной зоны с запада на восток в Московской области и в Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза, град, шквалистое усиление ветра порывами 15-20 метров в секунду", — говорится в сообщении ведомства.
Ранее Гидрометцентр объявил на 21 августа "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области из-за ветра, дождя и высокой пожароопасности.
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