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​Самый толстый лед в Арктике начал разрушаться
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Изменение климата привело к вскрытию самого толстого льда в Арктике 

ТАСС 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Самый толстый лед в Арктике начал разрушаться, открывая воды к северу от Гренландии, которые обычно оставались замерзшими даже в летний период. Об этом сообщает газета the Guardian.
В качестве основной причины ученые называют резкие скачки температур, вызванные изменением климата в Северном полушарии, а также влияние теплых ветров. Как правило, море у северного побережья Гренландии замерзает настолько, что до недавнего времени его называли "последним ледяным районом", который, как предполагалось, станет сдерживающим фактором глобального потепления. Однако в 2018 году разрушение льда здесь фиксировали уже дважды.
Аномальные температуры в феврале и августе 2018 года привели к тому, лед отошел от побережья на рекордное расстояние. "Почти все льды к северу от Гренландии существенно разрушены и повреждены, а потому более подвижны. Открытая вода у северного побережья острова — необычное явление", — подчеркивает Рут Моттрам из Датского метеорологического института.
Как указывают ученые, лед к северу от Гренландии сильно уплотнен из-за наличия Трансарктического течения — одного из основных течений Северного Ледовитого океана, обеспечивающих движение льдов от Аляски до Гренландии. "В среднем, он [лед] имеет толщину более 4 метров и может образовать "горы" толщиной 20 метров и более. Этот толстый, уплотненный лед, как правило, нелегко перемещать", — отмечает старший научный сотрудник Национального центра данных по исследованию снега и льда в США Уолт Майер. Однако продолжающаяся тенденция глобального потепления значительно облегчила этот процесс.
По словам Томаса Лаверна из Норвежского метеорологического института, разрушение толстого слоя льда нанесет серьезный ущерб окружающей среде. "Толстый старый морской лед будет отнесен от побережья в район, где он будет таять быстрее", — подчеркивает Лаверн.
Согласно последним данным, арктический ледовый покров в районе Шпицбергена в конце августа был на 40% ниже среднего показателя по этому времени года начиная с 1981 года. А в июле 2018 года был достигнут рекордный минимум. По прогнозам экспертов, на определенном этапе в период между 2030 и 2050 годами лед в Северном Ледовитом океане летом может вообще полностью исчезать.
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