Fox: в США военный вертолет совершил экстренную посадку на парковке бара

ТАСС , 21 августа. Американский военный вертолет экстренно приземлился в понедельник на парковке бара в городе Фестус (штат Миссури). Об этом со ссылкой на полицию сообщило местное отделение телеканала Fox News

По его данным, инцидент произошел около 14:00 по местному времени (21:00 мск). Четыре военных вертолета направлялись из Калифорнии в Коннектикут, однако из-за дождя и сильных порывов ветра один из них был вынужден совершить аварийную посадку.

Как указывает телеканал, в результате произошедшего никто не пострадал.