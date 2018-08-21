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Fox: в США военный вертолет совершил экстренную посадку на парковке бара
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Fox: в США военный вертолет совершил экстренную посадку на парковке бара 

ТАСС 29 минут назад
ТАСС, 21 августа. Американский военный вертолет экстренно приземлился в понедельник на парковке бара в городе Фестус (штат Миссури). Об этом со ссылкой на полицию сообщило местное отделение телеканала Fox News.
По его данным, инцидент произошел около 14:00 по местному времени (21:00 мск). Четыре военных вертолета направлялись из Калифорнии в Коннектикут, однако из-за дождя и сильных порывов ветра один из них был вынужден совершить аварийную посадку.
Как указывает телеканал, в результате произошедшего никто не пострадал.
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