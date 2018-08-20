Москва снова в опасности: МЧС предупреждает

МЧС объявило экстренное предупреждение из-за непогоды в Подмосковье

МЧС объявило экстренное предупреждение в связи с неблагоприятными погодными условиями в Московской области

«21 августа в Московской области ожидается кратковременный дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза, усиление ветра с порывами до 18 м/с», — говорится в сообщении МЧС России по региону.

Ранее синоптики отметили, что не ожидают тридцатиградусной жары в Московском регионе в августе.