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Москва снова в опасности: МЧС предупреждает
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Москва снова в опасности: МЧС предупреждает
Москва снова в опасности: МЧС предупреждает

МЧС объявило экстренное предупреждение из-за непогоды в Подмосковье 

RT на русском 55 минут назад
МЧС объявило экстренное предупреждение в связи с неблагоприятными погодными условиями в Московской области.
«21 августа в Московской области ожидается кратковременный дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза, усиление ветра с порывами до 18 м/с», — говорится в сообщении МЧС России по региону.
Ранее синоптики отметили, что не ожидают тридцатиградусной жары в Московском регионе в августе.
Гидрометцентр установил на понедельник, 20 августа, «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и области.
RT на русском: последние новости
Синоптики заявили, что тридцатиградусная жара в Москву в августе не вернётся Синоптики предупредили о грядущем похолодании в Москве В Москве 20 августа ожидается до +24 °С
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