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В Москве уровень сероводорода в воздухе пришел в норму
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В Москве уровень сероводорода в воздухе пришел в норму 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Уровень сероводорода в воздухе Москвы утром в понедельник пришел в норму после превышения; рекомендованный ВОЗ порог запаха и безопасный уровень воздействия при этом не был превышен, сообщили РИА Новости в «Мосэкомониторинге».
Ранее в СМИ появилась информация, что ночью 20 августа станция на улице Гурьянова зарегистрировала превышение уровня сероводорода в 1,6 раза.
Как подчеркнули в «Мосэкомониторинге», концентрация основных загрязнений в воздухе ниже предельно допустимых значений, оказывающих влияние на здоровье человека.
В учреждении рассказали, что за прошедшие выходные дни преимущественно в ночные и утренние часы отмечалось ухудшение условий рассеивания выбросов, что привело к повышению концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.
"Сегодня, 20 августа, в Москве по состоянию на 08.00 содержание загрязняющих веществ в воздухе не превышает норму. Максимально разовые концентрации контролируемых загрязняющих веществ находятся в пределах установленных нормативов", — говорится в сообщении.
Порог запаха сероводорода и безопасный уровень воздействия, рекомендованный ВОЗ, не был превышен.
Отмечается, что в течение дня метеоусловия будут способствовать рассеиванию выбросов в атмосфере.
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