Превышение концентрации сероводорода в воздухе зафиксировали утром в ЮВАО Москвы 

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Автоматические станции мониторинга качества воздуха в Москве зафиксировали в понедельник превышение нормы концентрации сероводорода на юго-востоке столицы. Соответствующая информация размещена на сайте «Мосэкомониторинга».
Так, станция на улице Гурьянова зарегистрировала 1,6-кратное превышение уровня сероводорода в 04:00. Этот пост мониторинга контролирует зону влияния Курьяновских очистных сооружений и канализационного коллектора. Он неоднократно фиксировал превышения примерно в это же время суток.
Ранее в «Мосэкомониторинге» заявляли, что такое превышение нормы концентрации сероводорода безвредно для человека.
Сероводород — бесцветный газ с запахом протухших яиц, он относится к загрязняющим атмосферу веществам, поэтому экологи следят за предельно допустимым уровнем его концентрации в городе. Предельно допустимая концентрация (ПДК) для жилых зон сероводорода в России равна 0,008 мг/куб. м.