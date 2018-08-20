Превышение концентрации сероводорода в воздухе зафиксировали утром в ЮВАО Москвы

МОСКВА , 20 августа. / ТАСС /. Автоматические станции мониторинга качества воздуха в Москве зафиксировали в понедельник превышение нормы концентрации сероводорода на юго-востоке столицы. Соответствующая информация размещена на сайте «Мосэкомониторинга».

Так, станция на улице Гурьянова зарегистрировала 1,6-кратное превышение уровня сероводорода в 04:00. Этот пост мониторинга контролирует зону влияния Курьяновских очистных сооружений и канализационного коллектора. Он неоднократно фиксировал превышения примерно в это же время суток.

Ранее в «Мосэкомониторинге» заявляли, что такое превышение нормы концентрации сероводорода безвредно для человека.