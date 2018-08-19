На Москву надвигаются холода

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Синоптики предупредили о грядущем похолодании в Москве 

RT на русском 33 минуты назад
Фото: РИА Новости
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с RT рассказал, какую погоду москвичам и гостям столицы ожидать на предстоящей рабочей неделе.
«Начало недели по температуре будет вполне летнее. Ночью около +13…+15 °С градусов. Дневные послеполуденные температуры +22…+24 °С, но всё же будет уже больше облаков и небольшой кратковременный дождик и в понедельник, и во вторник. Но он не надоедливый, а летний. А вот в среду заметно похолодает. Свежие арктические воздушные массы будут поступать в центр Европейской России, и температура понизится на 6—7 °С», — рассказал он.
Вильфанд добавил, что в середине недели дневные максимальные температуры в послеполуденные часы могут достигать 18 °С, однако к началу следующих выходных в Москву вновь вернётся комфортная летняя погода.
«Постепенно во второй половине недели температура начнёт расти. Небо очистится от облаков, поскольку область высокого давления будет во второй половине недели дирижировать погодой над Европейской частью страны. И к выходным температура опять повысится до +23…+25 °С градусов. Начиная с четверга осадков не прогнозируем», — заключил синоптик.
Ранее специалисты Гидрометцентра предупредили о высокой пожарной опасности в ряде регионов Центрального федерального округа (ЦФО).
RT на русском: последние новости
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