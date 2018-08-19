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Восток Грузии накрыли мощные ливни с градом
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Восток Грузии накрыли мощные ливни с градом 

Мир24 1 час назад
В городе Телави улицы превратились в бурлящие реки. Затруднено движение транспорта, передает «МИР 24».
Град размером с вишню повредил урожай фруктовых садов, виноградники, а также овощные культуры. Ветер снес несколько деревьев. Десятки домов остались без света.
Сотрудники патрульной полиции спасли пожилого водителя такси. Он не мог выбраться из автомобиля. У мужчины случился сердечный приступ. Сейчас в регион направлены дополнительные группировки спасателей.
По прогнозам синоптиков, непогода в Кахетии продлится еще несколько дней.
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