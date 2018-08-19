Восток Грузии накрыли мощные ливни с градом

городе Телави улицы превратились в бурлящие реки. Затруднено движение транспорта, передает «МИР 24».

Град размером с вишню повредил урожай фруктовых садов, виноградники, а также овощные культуры. Ветер снес несколько деревьев. Десятки домов остались без света.

Сотрудники патрульной полиции спасли пожилого водителя такси. Он не мог выбраться из автомобиля. У мужчины случился сердечный приступ. Сейчас в регион направлены дополнительные группировки спасателей.

По прогнозам синоптиков, непогода в Кахетии продлится еще несколько дней.

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