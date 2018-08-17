Ещё
Из-за погоды в Омске может неприятно пахнуть
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Из-за погоды в Омске может неприятно пахнуть 

Омск Здесь 3 часа назад
Фото: Омск Здесь
Синоптики предупредили омичей, что сегодня складываются неблагоприятные метеоусловия. За сутки в региональный Центр экологического мониторинга и оперативного реагирования поступило 48 жалоб на загрязнение атмосферного воздуха. Большая часть из них по Советскому округу — 38. Как и в июле, жители жаловались на химический запах и запах газа. Напомним, 17 и 18 июля после проверки специалисты пришли к выводу, что в воздухе отмечено повышенное содержание химических веществ.
Сегодня Обь-Иртышское УГМС сообщило о том, что в течение дня в регионе будут неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Соответствующая информация передана на 10 предприятий города.
— При таких условиях возможно ощущение неприятного запаха даже при соблюдении предприятиями предельно допустимой концентрации вредных веществ, так как происходит краткосрочное сочетание метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, ветер неблагоприятного направления, туман), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха, — сообщили в региональном Минприроды.
При возникновении неблагоприятных метеорологических условий, по словам специалистов, возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.
Омск Здесь: последние новости
Жители Омска поделились в соцсетях фотографиями туманного утра Омичей на выходных ожидают перепады температур и осадки Из-за дождя в Омске отменили культурное мероприятие
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москвич с оружием устроил кровавую бойню185
Панин обратился к народу после дебоша в Крыму144
Путин на свадьбе разозлил украинцев1258
Актер из «Реальных пацанов» потребовал 1 млрд у России80
«Убийца» Цоя заговорил101
Видео
00:37
В Германии признали Крым российским
Политика В мире
01:37
«Совсем ты головой поехал»: разборка Соловьева и Доренко
Общество
00:26
ЧП в московском метро попало на видео
Происшествия
02:06
Москва в опасности: МЧС рассылает сообщения
Погода Новости Москвы
05:59
Умер Владимир Шаров
Общество Другое
00:18
Табун лошадей проскакал в спальном районе
Безумный мир
02:43
Ужасающий прыжок с вингсьютом
Безумный мир
00:29
«Доверенном лицу Путина» вынесли приговор
Украина Происшествия
02:23
Каневский объяснил бегство из России
Шоу-бизнес
01:22
Дайвер сделал селфи с гигантским китом
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение