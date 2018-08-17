Из-за погоды в Омске может неприятно пахнуть

Синоптики предупредили омичей, что сегодня складываются неблагоприятные метеоусловия. За сутки в региональный Центр экологического мониторинга и оперативного реагирования поступило 48 жалоб на загрязнение атмосферного воздуха. Большая часть из них по Советскому округу — 38. Как и в июле, жители жаловались на химический запах и запах газа. Напомним, 17 и 18 июля после проверки специалисты пришли к выводу, что в воздухе отмечено повышенное содержание химических веществ.

Сегодня Обь-Иртышское УГМС сообщило о том, что в течение дня в регионе будут неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Соответствующая информация передана на 10 предприятий города.

— При таких условиях возможно ощущение неприятного запаха даже при соблюдении предприятиями предельно допустимой концентрации вредных веществ, так как происходит краткосрочное сочетание метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, ветер неблагоприятного направления, туман), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха, — сообщили в региональном Минприроды

При возникновении неблагоприятных метеорологических условий, по словам специалистов, возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.