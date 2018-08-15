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Над Атлантическим океаном сформировался шторм «Эрнесто»
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Над Атлантическим океаном сформировался субтропический шторм «Эрнесто» 

РИА Новости 23 минуты назад
Фото: РИА Новости
Субтропический шторм "Эрнесто" сформировался над Атлантическим океаном, сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC).
"Субтропическая депрессия усилилась до субтропического шторма "Эрнесто", — сообщает центр.
По данным NHC, шторм находится в 1120 километрах к северо-востоку от мыса Кейп-Рейс на острове Ньюфаундленд и движется на север со скоростью 12,8 километров в час. Порывы ветра в центре шторма достигают 65 километров в час.
Дальнейшее усиление шторма "Эрнесто" возможно в ближайшие сутки. В настоящее время угрозы для прибрежных районов нет.
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