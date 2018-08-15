За чистый воздух: заводы Самарской области обяжут перейти на экологичное оборудование

Горожане обвиняют в смоге местные заводы

Специалисты Приволжского УГМС назвали уровень загрязненности воздуха в Тольятти повышенным. Об этом сообщил врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров.

— Ситуация не критичная. Но необходимо объединить усилия, чтобы изменить ситуацию к лучшему, — сказал глава региона.

По его словам, сейчас в регионе действуют система экологического мониторинга и элементы территориальной наблюдательной сети. В 2017 году специалисты проверили объемы выбросов и поглощения парниковых газов. Эти меры позволили уменьшить выбросы на 14%.

— Руководители предприятий тратят деньги на модернизацию оборудования и внедряют экологически безопасные технологии, — рассказал Дмитрий Азаров . — Самарская область заняла второе место по объему инвестиций, направленных на охрану атмосферного воздуха.

Тем не менее жители крупных промышленных городов продолжают жаловаться на неблагоприятные условия. Чтобы избежать этого, крупные предприятия региона должны разработать системы экологического контроля.

В июле 2018 года жители Тольятти уже жаловались на дымку из выхлопных газов и промвыбросов, которые повисали над городом. Люди чувствовали недомогание и резкий неприятный запах в разных районах. Чиновники сообщили, что проблемы с воздухом спровоцировали неблагоприятные погодные условия — высокая влажность и отсутствие ветра. При этом специалисты не зафиксировали в воздухе превышения санитарно-гигиенических норм.

В середине августа прокуратура Центрального района возбудила более 10 административных дел в отношении трех предприятий. Заводы превысили нормы выбросов в атмосферу. 63.ru направил компаниям запросы с просьбой прокомментировать ситуацию.