Москва в опасности: МЧС рассылает сообщения

МЧС предупредило о грозе со шквалистым ветром в Москве

Главное управление МЧС России по Москве распространило экстренное предупреждение об ожидающихся в среду грозе и шквалистом ветре. "По информации Росгидромета, 15 августа в утренние часы с сохранением в течение суток в Москве ожидаются дождь, местами сильный, гроза, во второй половине дня местами град, ветер с порывами 17-22 м/с", — говорится в сообщении. При сильном ветре и грозе спасатели рекомендуют переждать непогоду в капитальном строении, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.