Москва в опасности: МЧС рассылает сообщения

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МЧС предупредило о грозе со шквалистым ветром в Москве 

ТАСС 5 часов назад
Главное управление МЧС России по Москве распространило экстренное предупреждение об ожидающихся в среду грозе и шквалистом ветре.
"По информации Росгидромета, 15 августа в утренние часы с сохранением в течение суток в Москве ожидаются дождь, местами сильный, гроза, во второй половине дня местами град, ветер с порывами 17-22 м/с", — говорится в сообщении.
При сильном ветре и грозе спасатели рекомендуют переждать непогоду в капитальном строении, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.
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