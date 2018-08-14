Загрязнявщий Москву‐реку нефтяной источник обнаружили и ликвидировали в столице

В сети появилось видео возможного разлива нефтепродуктов в реке Москва в районе Даниловской набережной. Москвичи разглядели на поверхности характерную, переливающуюся разными цветами пленку.

«Да, там такое было, но быстро ликвидировали. Специалисты пока точно не могут сказать, откуда пошел разлив, потому что был сильный ветер», — рассказал «360» близкий к столичному «Водоканалу» источник.