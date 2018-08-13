В Грузии подсчитали ущерб от разгула стихии

Дождь, град, селевые потоки и сход оползня. Такая погода сейчас в регионах Грузии . Испорченным оказался отдых туристов, пострадали виноградники Кахетии, размыты дороги к горным селам, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Михаил Робакидзе.

Небольшой поселок на окраине Батуми сейчас больше похож на Венецию . Горная речка Чорох вышла из берегов. И все из-за дождя — за несколько часов здесь выпала месячная норма осадков.

«Когда пошел дождь, мы сразу позвонили в районную управу и попросили, чтобы сюда пригнали технику. Но им было не до нас. Сейчас один трактор расчищает русло. Но он не справляется, а наши дворы уже под водой», — говорит местная жительница Лиана Гегечкори.

Чем выше в горы, тем больше проблем. В Хелвачаурском районе многие жители и вовсе остались без жилья. Селевой поток сносил на своем пути дома и разрушал дороги. Спасатели прибудут сюда нескоро.

«Все развалилось. Мы были в нескольких шагах от этого обвала. Как здесь жить? Земля мягкая, поэтому если пойдет еще один ливень, то все окончательно разрушится. Сейчас временно будем у родственников», — рассказывает Ирина Путкарадзе.

Непростая ситуация и на Востоке Грузии. Дождь с градом побил виноградники. И это меньше чем за две недели до начала сбора урожая. У многих крестьян агрокредиты. Теперь опасаются, что расплачиваться будет нечем.

«Как назло, когда нужен был дождь, в Кахетии была засуха. А сейчас, когда мы за каждой кисточкой ухаживаем и бережем, все побито градом. Этот виноград уже не годен», — сокрушается Давид Бебошвили.

По предварительным подсчетам, ущерб от августовской непогоды — несколько десятков миллионов долларов. И это без учет афинансовых потерь в туристической сфере. Многие путешественники решили не рисковать и отказались от путевок.

По прогнозам синоптиков, осадки в Грузии сменит порывистый ветер. Хорошая погода установится в последней декаде августа.

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