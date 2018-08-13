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Челябинск вновь накрыли НМУ первой степени опасности
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Челябинск вновь накрыли НМУ первой степени опасности 

АиФ 4 часа назад
Фото: АиФ
Новая рабочая неделя в Челябинске вновь началась с неблагоприятных метеорологических условий первой степени опасности, сообщил корреспондент «АиФ-Челябинск» со ссылкой на информацию Челябинского Гидрометцентра.
Пока НМУ официально объявлены до 14 часов 14 августа, но могут быть продлены. Также в столице Южного Урала ожидаются слабые магнитные бури. Атмосферное давление будет пониженным. Из-за жары сохраняются условия погодной гипоксии.
Для снижения уровня загрязнения на предприятия города переданы информационные сообщения о возникновении НМУ. Степени предупреждений устанавливаются в зависимости от уровня превышения максимально разовых концентраций загрязняющих веществ установленных нормативов (ПДК): при превышении концентраций загрязняющих веществ 1 ПДК передается предупреждение первой степени, при превышении 3 ПДК — второй степени. Третья степень предупреждения передается, когда концентрации загрязняющих веществ превышают 5 ПДК.
Владельцам автотранспортных средств предложено временно отказаться от использования личных автомобилей. Людям, страдающим легочными заболеваниями, рекомендовано сократить время пребывания на улице, особенно вблизи автотрасс и других источников загрязнения, ограничить потребление соли, жирной и трудноусвояемой пищи.
Сейчас в Челябинске введены в работу новые посты мониторинга состояния атмосферного воздуха на улицах Витебской и Захаренко, а также передвижной пост, позволяющие оперативно анализировать экологическую ситуацию в городе.
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