Челябинск вновь накрыли НМУ первой степени опасности

Новая рабочая неделя в Челябинске вновь началась с неблагоприятных метеорологических условий первой степени опасности, сообщил корреспондент «АиФ-Челябинск» со ссылкой на информацию Челябинского Гидрометцентра.

Пока НМУ официально объявлены до 14 часов 14 августа, но могут быть продлены. Также в столице Южного Урала ожидаются слабые магнитные бури. Атмосферное давление будет пониженным. Из-за жары сохраняются условия погодной гипоксии.

Для снижения уровня загрязнения на предприятия города переданы информационные сообщения о возникновении НМУ. Степени предупреждений устанавливаются в зависимости от уровня превышения максимально разовых концентраций загрязняющих веществ установленных нормативов (ПДК): при превышении концентраций загрязняющих веществ 1 ПДК передается предупреждение первой степени, при превышении 3 ПДК — второй степени. Третья степень предупреждения передается, когда концентрации загрязняющих веществ превышают 5 ПДК.

Владельцам автотранспортных средств предложено временно отказаться от использования личных автомобилей. Людям, страдающим легочными заболеваниями, рекомендовано сократить время пребывания на улице, особенно вблизи автотрасс и других источников загрязнения, ограничить потребление соли, жирной и трудноусвояемой пищи.

Сейчас в Челябинске введены в работу новые посты мониторинга состояния атмосферного воздуха на улицах Витебской и Захаренко, а также передвижной пост, позволяющие оперативно анализировать экологическую ситуацию в городе.