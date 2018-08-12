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В Москве уровень сероводорода в воздухе пришел в норму
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В Москве уровень сероводорода в воздухе пришел в норму 

РИА Новости 8 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Уровень сероводорода в воздухе Москвы, который был превышен ночью из-за жаркой погоды и плохих условий рассеивания, нормализовался, сообщили РИА Новости в «Мосэкомониторинге» в воскресенье.
"Из-за жаркой погоды и плохих условий рассеивания в ночной период в восточных районах были превышения предельно допустимых концентраций по отдельным веществам", — рассказали в учреждении.
В «Мосэкомониторинге» пояснили, что зафиксированное превышение концентрации сероводорода было не опасным для здоровья человека и могло доставить только дискомфорт.
"По данным ВОЗ, небезопасным для человека является превышение уровня сероводорода в воздухе не менее чем в 300 раз. На 08.00 сегодня превышений уже не было", — заключили в учреждении.
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