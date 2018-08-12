В Москве уровень сероводорода в воздухе пришел в норму

МОСКВА , 12 авг — РИА Новости . Уровень сероводорода в воздухе Москвы, который был превышен ночью из-за жаркой погоды и плохих условий рассеивания, нормализовался, сообщили РИА Новости в «Мосэкомониторинге» в воскресенье.

"Из-за жаркой погоды и плохих условий рассеивания в ночной период в восточных районах были превышения предельно допустимых концентраций по отдельным веществам", — рассказали в учреждении.

В «Мосэкомониторинге» пояснили, что зафиксированное превышение концентрации сероводорода было не опасным для здоровья человека и могло доставить только дискомфорт.

"По данным ВОЗ, небезопасным для человека является превышение уровня сероводорода в воздухе не менее чем в 300 раз. На 08.00 сегодня превышений уже не было", — заключили в учреждении.