Ещё
Уровень сероводорода на юго-востоке Москвы превысил норму в четыре раза
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Уровень сероводорода на юго-востоке Москвы превысил норму в четыре раза 

ТАСС 4 часа назад
Фото: Инфо 24
МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. «Мосэкомониторинг» зафиксировал в ночь на воскресенье превышение содержания в воздухе сероводорода на юго-востоке столицы в 4,3 раза. Это следует из информации, опубликованной на сайте экологической службы.
Превышение предельно допустимой концентрации сероводорода произошло в 23:00 мск 11 августа в районе Печатники. По данным станции экомониторинга «Гурьянова», которая контролирует зону влияния Курьяновских очистных сооружений и канализационного коллектора, отклонения от нормы фиксировались в течение шести часов с 22:00 мск до 03:00 мск.
Ранее «Мосэкомониторинг» уже сообщал о превышении уровня содержания сероводорода в воздухе на юго-востоке Москвы. Последний раз это произошло 6 августа, тогда станция «Гурьянова» зафиксировала двукратное превышение от нормы.
ТАСС: последние новости
Небольшие пробки ожидаются на выезде из Москвы в преддверии выходных Тридцатиградусную жару в Центральной России в выходные сменят грозы и прохлада В Сочи в течение суток возможны ливни, сильный ветер и подъем воды в реках
Комментарии  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сестрам-убийцам предъявили неожиданное обвинение125
Назван заказчик убийства Влада Листьева435
«Я вам спою, что Крым не ваш»140
«Готовьтесь к сражению!»: США готовятся воевать с РФ825
Подробности о состоянии здоровья Димы Билана48
Видео
00:47
Порошенко трижды опозорился с гимном Украины
В мире Украина
07:39
Сестрам-убийцам предъявили неожиданное обвинение
Происшествия Криминал
00:51
«Доходит до абсурда»
США Статьи
08:06
Захарова сделала неожиданное заявление о санкциях
Политика
01:00
«Лайму будут травить»: Вайкуле пересчитают гонорар
Шоу-бизнес Статьи
00:29
Пожар под Ялтой разросся до 15 гектаров
Пожары Катастрофы
03:54
«Схватившим триколор» украинцам придумали наказание
Украина В мире
01:18
Минобороны показало мощь ВКС России на видео
Оружие Армия
01:08
Назван заказчик убийства Влада Листьева
Общество
00:58
«Это нетерпимо»: в Крыму ответили на демарш Вайкуле
Общество Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение