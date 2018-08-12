Уровень сероводорода на юго-востоке Москвы превысил норму в четыре раза

МОСКВА , 12 августа. / ТАСС /. «Мосэкомониторинг» зафиксировал в ночь на воскресенье превышение содержания в воздухе сероводорода на юго-востоке столицы в 4,3 раза. Это следует из информации, опубликованной на сайте экологической службы.

Превышение предельно допустимой концентрации сероводорода произошло в 23:00 мск 11 августа в районе Печатники. По данным станции экомониторинга «Гурьянова», которая контролирует зону влияния Курьяновских очистных сооружений и канализационного коллектора, отклонения от нормы фиксировались в течение шести часов с 22:00 мск до 03:00 мск.

Ранее «Мосэкомониторинг» уже сообщал о превышении уровня содержания сероводорода в воздухе на юго-востоке Москвы. Последний раз это произошло 6 августа, тогда станция «Гурьянова» зафиксировала двукратное превышение от нормы.