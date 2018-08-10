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Москвичей придавило антициклоном
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Москвичей придавило антициклоном 

Мослента 1 час назад
Фото: РИА Новости
Атмосферное давление в Москве в пятницу, 10 августа, побило рекорд. Об этом сообщила РБК главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.
«Сегодня утром в Москве на станции ВДНХ было зафиксировано давление в 1009,9 гектопаскаля (757,49 миллиметра ртутного столба)», — сказала она. По словам Поздняковой, такой эффект вызван антициклоном.
Прошлый рекорд для 10 августа был зафиксирован год назад. Тогда показатель составил 1009,6 гектопаскаля (757,26 миллиметра ртутного столба).
Ранее в Гидрометцентре пообещали москвичам теплый август. Температура в Москве и Подмосковье будет выше климатической нормы. При этом в центре погоды «Фобос» сообщили, что, несмотря на теплую погоду, жители столицы начнут чувствовать угасание лета уже с начала месяца.
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