Москвичей придавило антициклоном

Атмосферное давление в Москве в пятницу, 10 августа, побило рекорд. Об этом сообщила РБК главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Сегодня утром в Москве на станции ВДНХ было зафиксировано давление в 1009,9 гектопаскаля (757,49 миллиметра ртутного столба)», — сказала она. По словам Поздняковой, такой эффект вызван антициклоном.

Прошлый рекорд для 10 августа был зафиксирован год назад. Тогда показатель составил 1009,6 гектопаскаля (757,26 миллиметра ртутного столба).