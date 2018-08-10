В Москве заметили смерч

В Москве возник «мини-смерч». Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил наблюдавший его фотограф Дмитрий Джазов.
По словам очевидца, заснявшего атмосферное явление, смерч возник над Москвой-рекой в районе улицы Сергея Капицы на юго-западе города. На снимке, сделанном Джазовым, и впрямь виден небольшой вихрь, достигший реки.
«Покрутился-покрутился и осыпался, так и не сформировавшись полностью», — рассказал свидетель.
Между тем пользователи сайта «Пикабу», где Джазов также опубликовал свое фото, объяснили, что наблюдавшееся им явление было водяным смерчем, который отличается от обычного меньшими диаметром, скоростью и временем существования.
В апреле Владимир Семенов, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН, предупреждал, что нынешним летом в Москве возможны торнадо по причине перегрева и перенасыщения влагой атмосферы.