В Москве заметили смерч

В Москве увидели смерч

Москве возник «мини-смерч». Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил наблюдавший его фотограф Дмитрий Джазов.

По словам очевидца, заснявшего атмосферное явление, смерч возник над Москвой-рекой в районе улицы Сергея Капицы на юго-западе города. На снимке, сделанном Джазовым, и впрямь виден небольшой вихрь, достигший реки.

«Покрутился-покрутился и осыпался, так и не сформировавшись полностью», — рассказал свидетель.

Между тем пользователи сайта «Пикабу», где Джазов также опубликовал свое фото, объяснили, что наблюдавшееся им явление было водяным смерчем, который отличается от обычного меньшими диаметром, скоростью и временем существования.