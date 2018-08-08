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В Казани зафиксировано превышение ПДК формальдегида в 5,5 раз
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В Казани зафиксировано превышение ПДК формальдегида в 5,5 раз 

Казанский репортер 10 часов назад
Фото: Казанский репортер
Пункты мониторинга загрязнения воздуха Гидрометцентра РТ зафиксировали значительное превышение содержания формальдегида в Казани. Так, пункт мониторинга на улице Татарстан, 72 зафиксировал превышение ПДК формальдегида в 5,5 раз. ПНЗ №7 на улице Декабристов, 183 показал превышение в 2,3 раза. Напомним, только в течение дня 1 августа жители Казани направили в адрес Министерства экологии РТ 10 обращений о химическом запахе в воздухе. Аналогичные жалобы поступали от людей и в Нижнекамске, где расследование по факту выбросов продолжается. После проверки казанских сигналов экологи заявили, что ситуация в норме. О расхождении выводов с данными Гидрометцентра РТ «Казанский репортер» писал чуть раньше. В деталях о превышении ПДК формальдегида в воздухе мы рассказывали на протяжении всего лета. Здесь можно просмотреть июньские данные, тут — июльские.
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