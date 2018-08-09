Ещё
В России резко похолодает
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В России резко похолодает 

Рамблер 54 минуты назад
Фото: Reuters
Заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина заявила, что к концу недели на Урале и в Западной Сибири похолодает на восемь-десять градусов, минимальные температуры упадут до 14 градусов тепла. Об этом сообщает «Российская газета».
При этом в южной части Урала будет теплее — плюс 16-21 градусов. В Москву в конце недели вернется жара. В четверг, 9 августа, в столице ожидается переменная облачность и 24-26 градусов тепла. Уже в пятницу, 10 августа, будет малооблачно, а температура поднимется до плюс 28 градусов.
В субботу, 11 августа, ожидается ясная погода без осадков, ночью воздух прогреется до 12-17 градусов, а днем — до 29 градусов. В воскресенье, 12 августа, ожидается небольшой дождь, при этом ночью будет плюс 13-18 градусов, а днем — плюс 22-27 градусов.
Паршина подчеркнула, что в столичном регионе разница между дневными и ночным температурами составит более 10-13 градусов.
Также она рассказала, что температура в Ставропольском крае превысит плюс 40 градусов, в районе Новороссийска поднимется ветер с порывами до 28 метров в секунду, а из-за дождей на Дальнем Востоке уровень воды в реках поднимется на 10-80 сантиметров.
Ранее Гидрометцентр объявил в столичном регионе «желтый» уровень погодной опасности на 9 августа из-за высокого риска возникновения пожаров. Шестого августа «желтый» уровень объявляли из-за грозы, а 7 и 8 августа — также из-за высокой пожароопасности.
Комментарии2  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
По Израилю выпустили 150 ракет1
Саакашвили резко ответили за оскорбление Медведева395
«Драконовские санкции»: РФ ответила на слова США174
Россия рискует остаться без Су-57 и «Арматы»46
США поставили РФ жесткие условия208
Видео
03:01
Суд арестовал всё имущество Петросяна и Степаненко
Шоу-бизнес
00:56
Раскрыты предложения Путина Трампу
Политика В мире
01:50
Запад обвинил Россию во вторжении в Грузию в 2008 году
В мире
05:04
Истребитель НАТО по ошибке запустил ракету по Эстонии
Армия Азия
04:25
Названа причина смерти экс-гитариста «Кино»
Шоу-бизнес
01:29
Саакашвили предложил свои гениталии за территории
В мире
03:16
Россию хотят признать спонсором терроризма
США В мире
07:39
Версию о сексуальном насилии над сестрами Хачатурян опровергли
Происшествия
01:31
Умер Михаил Лещинский
Общество
04:30
Ливия попросила вмешательства России
В мире Африка
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение