В России резко похолодает

Заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина заявила, что к концу недели на Урале и в Западной Сибири похолодает на восемь-десять градусов, минимальные температуры упадут до 14 градусов тепла. Об этом сообщает «Российская газета».

При этом в южной части Урала будет теплее — плюс 16-21 градусов. В Москву в конце недели вернется жара. В четверг, 9 августа, в столице ожидается переменная облачность и 24-26 градусов тепла. Уже в пятницу, 10 августа, будет малооблачно, а температура поднимется до плюс 28 градусов.

В субботу, 11 августа, ожидается ясная погода без осадков, ночью воздух прогреется до 12-17 градусов, а днем — до 29 градусов. В воскресенье, 12 августа, ожидается небольшой дождь, при этом ночью будет плюс 13-18 градусов, а днем — плюс 22-27 градусов.

Паршина подчеркнула, что в столичном регионе разница между дневными и ночным температурами составит более 10-13 градусов.

Также она рассказала, что температура в Ставропольском крае превысит плюс 40 градусов, в районе Новороссийска поднимется ветер с порывами до 28 метров в секунду, а из-за дождей на Дальнем Востоке уровень воды в реках поднимется на 10-80 сантиметров.

Ранее Гидрометцентр объявил в столичном регионе «желтый» уровень погодной опасности на 9 августа из-за высокого риска возникновения пожаров. Шестого августа «желтый» уровень объявляли из-за грозы, а 7 и 8 августа — также из-за высокой пожароопасности.