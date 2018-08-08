Тлеющий куриный помет в Рязани будут тушить с вертолетов

8 августа тлеющий помет на территории заброшенной птицефабрике будут тушить с привлечением вертолета МИ-26, сообщает региональное минприродопользования. Это стало известно после совещания в правительстве с участием представителя Дягилевского Центра боевого применения и переучивания летного состава.

Отметим, что 6 августа передвижная экологическая лаборатория отобрала пробы атмосферного воздуха.

По результатам исследования было выявлено высокое содержание в воздухе оксида углерода (продукт горения) в концентрации 1 ПДК. Другие пробы воздуха в пределах нормы. При этом на момент замера ощущался сильный устойчивый неприятный запах.