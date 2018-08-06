В Москве зарегистрировали двукратное превышение уровня запаха сероводорода

«Мосэкомониторинг» зарегистрировал превышение порога запаха сероводорода более чем в два раза утром в понедельник, 6 августа. Об этом сообщает РИА «Новости».

При этом в учреждении отметили, что уровни потенциально опасного воздействия сероводорода, установленные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), превышены не были.

"Сероводород: в утренние часы были зафиксированы превышения порога запаха более чем в два раза, безопасный уровень воздействия, рекомендованный ВОЗ, не превышен", — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что в ночные и утренние часы метеоусловия способствовали ухудшению рассеивания выбросов. По прогнозам, в течение дня ситуация улучшится. Содержание загрязняющих веществ в воздухе по состоянию на 8.00 6 августа в целом не превышает норму.