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В Москве зарегистрировали двукратное превышение уровня запаха сероводорода
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В Москве зарегистрировали двукратное превышение уровня запаха сероводорода 

Газета.Ru 5 часов назад
Фото: Газета.Ru
«Мосэкомониторинг» зарегистрировал превышение порога запаха сероводорода более чем в два раза утром в понедельник, 6 августа. Об этом сообщает РИА «Новости».
При этом в учреждении отметили, что уровни потенциально опасного воздействия сероводорода, установленные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), превышены не были.
"Сероводород: в утренние часы были зафиксированы превышения порога запаха более чем в два раза, безопасный уровень воздействия, рекомендованный ВОЗ, не превышен", — говорится в сообщении.
Подчеркивается, что в ночные и утренние часы метеоусловия способствовали ухудшению рассеивания выбросов. По прогнозам, в течение дня ситуация улучшится. Содержание загрязняющих веществ в воздухе по состоянию на 8.00 6 августа в целом не превышает норму.
Ранее сообщалось, что на востоке Москвы уровень сероводорода превысил норму более чем в 5 раз.
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