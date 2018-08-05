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Москвичам пообещали «температурную пилу»
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Москвичам пообещали «температурную пилу» 

Деловая газета «Взгляд» 4 часа назад
Жителей Москвы и области на предстоящей неделе ждет «температурная пила», прогнозируют специалисты центра погоды «Фобос».
В сообщении на сайте «Фобоса» синоптики поясняют, что под этим термином имеются в виду перепады температуры: от высоких показателей к низким и опять к высоким.
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В понедельник, согласно прогнозу, в Москве будет тепло, воздух прогреется до 28 градусов. Во вторник прорвется холодный атмосферный фронт, который будет сопровождаться скоротечными ливнями и грозами, порывистым ветром и похолоданием почти до климатической нормы — под утро температура будет составлять 14-16 градусов, а днем будет не выше 24 градусов.
Ночь со вторника на среду станет самой прохладной, температура опустится до 11 градусов, а днем в условиях антициклона воздух сможет прогреться до 25 градусов. В четверг и пятницу сохранятся похожие метеоусловия, в эти дни температура станет расти. К выходным ожидается повышение температуры утром — до 19 градусов, а днем — вплоть до 30 градусов.
В воскресенье столбики термометров поползут вниз, начнутся дожди, «лето постепенно пойдет на спад», обещают синоптики.
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