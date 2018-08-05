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В Германии стала задыхаться рыба
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В Германии стала задыхаться рыба 

Lenta.ru 5 часов назад
Фото: Ilya Naymushin / Reuters
Жаркая погода, установившаяся в Европе, привела к массовой гибели рыбы в реках Германии. Об этом сообщает РИА Новости.
Жара стала причиной снижения уровня кислорода в воде, которое угрожает фауне. В Гамбурге из окрестных водоемов выловили пять тонн метровой рыбы, об аналогичных случаях заявляют также представители Нижней Саксонии.
Как заявил представитель экологического ведомства Гамбурга Бьорн Марцан, в последние несколько дней сообщения о мертвой рыбе не поступают, что может объясняться либо тем, что она погибла и лежит на дне, либо тем, что она пытается уйти в другие, более глубокие водоемы. Но при этом в городе ожидают обострения ситуации.
По данным агентства, в Берлине ситуация пока более спокойная, хотя там тоже не исключают ее ухудшения. Поэтому в городе запустили специальное судно с системой аэрации, которое плавает по нескольким каналам и обеспечивает насыщение воды кислородом.
В июне экологи сообщили о массовой гибели сельди в заливе Пильтун на Сахалине.
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