В Германии стала задыхаться рыба

Жаркая погода, установившаяся в Европе, привела к массовой гибели рыбы в реках Германии . Об этом сообщает РИА Новости.

Жара стала причиной снижения уровня кислорода в воде, которое угрожает фауне. В Гамбурге из окрестных водоемов выловили пять тонн метровой рыбы, об аналогичных случаях заявляют также представители Нижней Саксонии.

Как заявил представитель экологического ведомства Гамбурга Бьорн Марцан, в последние несколько дней сообщения о мертвой рыбе не поступают, что может объясняться либо тем, что она погибла и лежит на дне, либо тем, что она пытается уйти в другие, более глубокие водоемы. Но при этом в городе ожидают обострения ситуации.

По данным агентства, в Берлине ситуация пока более спокойная, хотя там тоже не исключают ее ухудшения. Поэтому в городе запустили специальное судно с системой аэрации, которое плавает по нескольким каналам и обеспечивает насыщение воды кислородом.

В июне экологи сообщили о массовой гибели сельди в заливе Пильтун на Сахалине.