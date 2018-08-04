Уровень сероводорода на юго-востоке Москвы ночью вдвое превысил допустимую норму

Допустимая норма сероводорода в воздухе на юго-востоке Москвы была превышена вдвое в ночь с пятницы на субботу.

"Измерительная станция, установленная в районе Печатники, в ночь на субботу зафиксировала повышенный уровень сероводорода. В ночные часы были зафиксированы кратковременные превышения порога запаха около двух раз", — сообщается на сайте ГПБУ «Мосэкомониторинг».

В сообщении объясняется, что повышение уровня загрязняющих веществ в атмосферном воздухе вызвано условиями, при которых ухудшается рассеивание выбросов. Также уточняется, что данные показатели не превысили безопасный уровень воздействия, рекомендованный Всемирной организацией здравоохранения

Предельно допустимая максимально разовая концентрация сероводорода в атмосферном воздухе установлена в России на уровне 0,008 миллиграмма на кубический метр. В Печатниках ночью было зафиксировано 0,0157 миллиграмма на кубический метр.

Днем в субботу условия будут способствовать рассеиваю вредных веществ и улучшению качества атмосферного воздуха, заключается на сайте «Мосэкомониторинга».