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Московский воздух оказался загрязнен формальдегидом
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Московский воздух оказался загрязнен формальдегидом 

Рамблер 3 августа 2018
В Москве второй день подряд фиксируют повышенные концентрации формальдегида в воздухе. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центральное управление гидрометеорологии Росгидромета.
По данным специалистов, в районе Нагорный максимальная разовая концентрация газа достигала значений 1,1-1,5 при предельно допустимой концентрации (ПДК) в 0,5 миллиграмма на один квадратный метр.
До этого о превышении ПДК формальдегида на юге и юго-востоке Москвы сообщалось 1 августа.
Основными источниками формальдегида в московском воздухе называют автотранспорт, деревообрабатывающие заводы и химические производства. В Росгидромете отмечали, что на ситуацию с превышением ПДК влияет яркое солнце и жаркая погода.
Формальдегид — бесцветный газ с резким запахом. Он обладает токсичностью, влияет на генетический материал, репродуктивные органы, дыхательные пути, глаза, кожу и центральную нервную систему.
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