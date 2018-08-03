Московский воздух оказался загрязнен формальдегидом

Москве второй день подряд фиксируют повышенные концентрации формальдегида в воздухе. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центральное управление гидрометеорологии Росгидромета.

По данным специалистов, в районе Нагорный максимальная разовая концентрация газа достигала значений 1,1-1,5 при предельно допустимой концентрации (ПДК) в 0,5 миллиграмма на один квадратный метр.

До этого о превышении ПДК формальдегида на юге и юго-востоке Москвы сообщалось 1 августа.

Основными источниками формальдегида в московском воздухе называют автотранспорт, деревообрабатывающие заводы и химические производства. В Росгидромете отмечали, что на ситуацию с превышением ПДК влияет яркое солнце и жаркая погода.

Формальдегид — бесцветный газ с резким запахом. Он обладает токсичностью, влияет на генетический материал, репродуктивные органы, дыхательные пути, глаза, кожу и центральную нервную систему.