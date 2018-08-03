В выходные в воздухе Балакова будут накапливаться пыль и диоксид азота

В Балакове в период с 3 по 5 августа в вечерние и ночные часы погодные условия будут способствовать накапливанию и увеличению концентрации пыли и диоксида азота в атмосфере, сообщает пресс-служба минэкологии Саратовской области

«Будет преобладать сухая погода с низкой относительной влажностью воздуха и слабым ветром», — рассказали экологи, уточнив, что это станет причиной накопления вредных веществ.

Чиновники отметили, что для поддержания нормальной экологической ситуации коммунальным и дорожным службамрекомендуется производить уборку пыли и грязи, полив дорог, улиц, площадей и газонов, а также запрещать сжигание мусора на территории области.