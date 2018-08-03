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Из-за жары в московском воздухе накапливается формальдегид
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Из-за жары в московском воздухе накапливается формальдегид 

Вести.Ru 3 августа 2018
Фото: Вести.Ru
Из-за аномально жаркой погоды в Москве третий день подряд происходит повышение концентрации формальдегида в воздухе, сообщили "Интерфаксу" в Росгидромете.
В частности, в юго-восточных районах города значения были превышены более чем в полтора раза (в диапазоне 1,2-1,7 ПДК), а на юге столицы в районе Печатники почти в полтора раза (1,2 — 1,4 ПДК). В остальных районах содержание примеси фиксировалось на уровне до верхней границы нормы (от 0,2 до 1,0 ПДК).
Установившаяся в столице погода не способствует рассеиванию вредных веществ, отметили в ведомстве. 3-4 августа ситуация должна улучшится. Синоптике обещают, что в городе местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы.
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