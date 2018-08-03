Ребенок погиб во время сильного ливня в Сочи

Потоком воды ребенка смыло в ливневую канаву. Она была не закрыта решеткой. Бабушка мальчика в отчаянии прыгнула в воду, но спасти внука не смогла — вскоре ребенка без признаков жизни нашли в море.