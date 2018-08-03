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Концентрация сероводорода в воздухе на востоке Москвы ночью превысила норму в 1,5 раза
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Концентрация сероводорода в воздухе на востоке Москвы ночью превысила норму в 1,5 раза 

ТАСС 3 августа 2018
МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Концентрация неприятно пахнущего газа сероводорода в воздухе на востоке Москвы минувшей ночью в нескольких точках превысила норму (ПДК) примерно в 1,5 раза. Это следует из данных со станций Мосэкомониторинга, подведомственного столичному департаменту природопользования и охраны окружающей среды.
Так, станция на улице Гурьянова зафиксировала 1,6-кратное превышение ПДК по сероводороду дважды в 02:17 и 04:17 3 августа.
Станция на Новомарьинской улице (район Марьино) зарегистрировала 1,5 ПДК в 02:17 и второй пик чуть больше 1 ПДК в 05:17. Станция в Люблино зафиксировала только один скачок концентрации сероводорода этой ночью в 02:17 примерно в 1,5 ПДК.
По данным пресс-службы Мосэкомониторинга, эти уровни безопасны для здоровья человека. «Сероводород: в ночные часы были зафиксированы кратковременные превышения порога запаха (то есть человек мог ощутить запах — прим. ТАСС), безопасный уровень воздействия, рекомендованный ВОЗ, не превышен», — говорится в сообщении учреждения.
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