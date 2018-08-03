Концентрация сероводорода в воздухе на востоке Москвы ночью превысила норму в 1,5 раза

МОСКВА , 3 августа. / ТАСС /. Концентрация неприятно пахнущего газа сероводорода в воздухе на востоке Москвы минувшей ночью в нескольких точках превысила норму (ПДК) примерно в 1,5 раза. Это следует из данных со станций Мосэкомониторинга, подведомственного столичному департаменту природопользования и охраны окружающей среды.

Так, станция на улице Гурьянова зафиксировала 1,6-кратное превышение ПДК по сероводороду дважды в 02:17 и 04:17 3 августа.

Станция на Новомарьинской улице (район Марьино) зарегистрировала 1,5 ПДК в 02:17 и второй пик чуть больше 1 ПДК в 05:17. Станция в Люблино зафиксировала только один скачок концентрации сероводорода этой ночью в 02:17 примерно в 1,5 ПДК.