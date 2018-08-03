Москва примет контрастный душ

Жара заканчивается: столица примет контрастный душ

На предстоящей неделе Москва станет городом контрастов. В выходные дневная и ночная температура будут различаться в два раза, а палящее солнце периодически закроют грозовые тучи. Со вторника погода вернется в рамки климатической нормы и столицу ждут сухие, солнечные, но относительно прохладные деньки.

В пятницу, 3 августа, Москва продолжит марафон жаркой и сухой погоды. Как сообщили «Газете.Ru» в центре «Фобос», днем в столице переменная облачность, без осадков, до +28…+30°С, ветер северо-западный, 3-8 м/с.

Если есть возможность — то вот он, едва ли не последний шанс сделать так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно проведенное лето. Записывайте рецепт: плед, простенький набор для пикника (никаких мангалов, обычные бутерброды и напитки), солнечные очки, головной убор, защитный крем и книжка, которую давно бы стоило дочитать. Смешать, не взбалтывать, употреблять в уютном парке, например, в новой и еще не ставшей заезженной Тюфелевой роще в ЗИЛе.

Ночь на субботу ожидается сухой и прохладной, по сравнению с дневным зноем: +14…+16°С. Ветер сменит направление на западное и немного утихнет (2-7 м/с). Атмосферный фон слегка выше нормы, 748 мм рт. ст.

4 августа, в субботу, столичный регион окажется в теплом секторе циклона, а давление понизится до все еще приемлемых 743 мм рт. ст.

Минусы: есть вероятность, и немалая, коротких грозовых ливней. Плюсы: все быстро высохнет из-за высокой (+26…+28°С) температуры.

Ветер днем юго-западный, 3-8 м/с. Если собираетесь на «Пикник „Афиши“, то одевайтесь легко, но захватите с собой дождевик, который можно накинуть в случае непредвиденного дождя.

В ночь на воскресенье обещают +14…+16°С, западный ветер (1-6 м/с) и небольшие дожди. Надеемся, они не помешают проведению четвертого Ночного велопарада, который стартует в 23:00 от Суворовской площади, а финиширует с рассветом на Болотной площади. Продолжительность маршрута около 20 км, но поскольку это не этап „Тур де Франс“, то скорость участников не превышает 15-16 км/ч, так что участником может стать велосипедист любого уровня. Единственное обязательное требование ко всем велосипедам участников — наличие переднего и заднего фонарей.

Автомобилисты, мужайтесь, из-за парада, скорее всего, часть центральных улиц ночью будет перекрыта. Велосипедисты, радуйтесь: на электричках все выходные можно будет провести двухколесный транспорт бесплатно.

В воскресенье, 5 августа, дождей и гроз, особенно днем, станет больше. А вот жара станет спадать, хотя температура все равно останется немного выше средних многолетних значений. Если конкретнее, то днем столбики термометров поднимутся до +23…+25°С, ночью покажут не больше +12…+14°С. Ветер днем северо-западный, ночью западный, 4-9 м/с. Давление опустится на один пункт и составит 742 мм рт. ст.

Повышенная влажность и при этом тепло — то, что надо, чтобы поход на фестиваль Индонезии в парк „Красная Пресня“ прошел в условиях, максимально приближенных к боевым. Гостям предлагают оценить уникальные, ранее не выставлявшиеся экспонаты Музея индонезийского искусства и поучаствовать в регате на радиоуправляемых мини-яхтах, или самим пройтись по каналам парка на паруснике. Также на фестивале можно посмотреть представление кукольного театра теней в сопровождении традиционного индонезийского оркестра гамелана.

6 августа, в понедельник, погода в Москве будет неустойчивой. Днем облачно с прояснениями, после полудня местами возможны кратковременные дожди, не исключены и грозы. Немного похолодает: днем до +22…+24°С, хотя и это выше климатической нормы, а ночью столбики термометров опустятся до +11…+13°С. Ветер юго-западный, днем 4-9 м/с, ночью немного ослабнет (3-8 м/с). Атмосферный фон пониженный, 741 мм рт. ст.

Открытия театрального сезона в городе ждать еще долго. Изящным выходом из этой ситуации может стать фестиваль „Дачное Царицыно“, проходящий до конца августа в одноименном парке. Конкретно в понедельник там пройдет спектакль „Записки сумасшедшего“ (начало в 19:00) и концерт „От джаза до эстрады“ (старт в 20:00).

Во вторник, 7 августа, погода будет примерно такой же, как и накануне. Облачно с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди. Температура днем +19…+24°С, ночью +10…+15°С.

Ветер западный, 6-11 м/с — осторожнее с шаткими конструкциями!

Давление аналогично показателям понедельника, то есть 741 мм рт. ст.

8 августа, в среду, атмосферное давление существенно повысится: сразу до 750 мм рт. ст. В связи с этим дожди почти прекратятся (хотя и могут пройти днем), а температура вернется в климатическую норму. Хотя, скорее всего, это вызовет еще одну волну жалоб в соцсетях на преждевременно скончавшееся лето. В общем, судите сами: днем +16…+21, ночью +10…+15°С. Ветер северный, 4-9 м/с.

В четверг, 9 августа, правила в Москве начнет диктовать антициклон. Давление резко повысится (757 мм рт. ст.), будет солнечно, но прохладно. Так, днем синоптики обещают +14…+19°С, ночью +8…+13°С. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.

Без паники, до осени еще почти месяц, и столицу еще ждут теплые дни. Ну а пока можно с комфортом ходить на выставки, например, на „Здесь и сейчас“ в Центральном Манеже. Там представлены более 50 проектов, в том числе и от молодых художников. Экспозиция разделена на два этажа: на первом перформансы, видеоарт и инсталляции, а на нижнем пройдут театральные представления, музыкальные представления и лекции.

10 августа, в пятницу, характер погоды в столичном регионе по-прежнему будет определять антициклон. Малооблачно, без осадков, но немного теплее, чем ранее: днем +15…+20°С, ночью +8…+13°С. Ветер усилится до 4-9 м/с, сохранив северо-западное направление.