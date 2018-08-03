Никакого хлора в воздухе не было. Казанцам показалось 

Экологи взяли пробы воздуха, но ничего преступного не нашли. Фото: eco.tatarstan.ru Минэкологии Татарстана провело проверку после серии сообщений о сильном запахе хлора в Казани. Если коротко, то ничего опасного в воздухе не было: превышений загрязняющих веществ не выявлено.
1 августа в минэкологии поступило около 10 обращений. Все жаловались на химический запах в воздухе. Сообщения приходили от жителей разных районов Казани. Экологи выехали по адресам, взяли пробы воздуха, но ничего преступного не нашли. Даже больше: пресс-служба минэкологии РТ уверяет, что с 31 июля по 2 августа на всей территории Казани не было превышений загрязняющих веществ.
31 июля и 1 августа казанцы, проживающие в разных районах, почувствовали удушливый запах хлора. МЧС не нашло источник запаха.
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