Климат в мире продолжает ухудшаться

2017 год стал одним из самых жарких за всю историю наблюдений, сообщило американское ведомство по проблемам климата (NOAA). Ученые предупреждают о продолжающемся глобальном потеплении:

— в Арктике оно заметно больше, чем в более теплых регионах;

— на некоторые части Ближнего Востока в 2017 году не пролилось ни капли дождя;

— в нынешнем году эта тенденция может продолжиться — лето 2018 года уже установило множество рекордов.

Минувший год стал одним из самых жарких за всю историю метеонаблюдений. По данным американского ведомства по проблемам климата (NOAA), 2017-й вошел, по меньшей мере, в тройку самых засушливых. В минувшую среду NOAA опубликовало подробный анализ климата за прошедший год. По всему миру, по утверждению исследователей, было заметно продолжение глобального потепления.

Женщина идет по высохшему дну реки в Исламабаде , ПакистанВот ключевые пункты доклада:

— 2014-2017 годы стали самыми жаркими с начала соответствующих наблюдений;

— в 2017 году температура в мире повысилась на 0,43 градуса по сравнению с 1982-2010 годами;

— вода в океанах установила рекорд по температуре — она повышается еще быстрее, чем температура воздуха;

— высокие температуры угрожают, в частности, коралловым рифам, которые за минувшие три года оказались поражены настоящей «эпидемией» — наблюдалась массовая гибель каменистых кораллов;

— уровень моря поднимается шесть лет подряд, за последние 25 лет он повысился на 7,7 см;

— все ледники мира вместе взятые в течение, предположительно, уже 38 лет теряют массу.

Наибольшее внимание американские климатологи уделили ситуации на Северном полюсе. По их словам, температура в Арктике растет вдвое быстрее, чем в умеренных широтах. Некоторые арктические моря, в частности, Баренцево, в 2017 году стали теплее на три градуса по сравнению с многолетними наблюдениями. Температура на северо-востоке Аляски также установила новый рекорд: в прошлом году там были зафиксированы пожары на территории в 410 тысяч гектаров, что вчетверо превышает площадь Берлина.

Кроме того, специалисты NOAA обратили внимание на другие погодные аномалии. Так, ураган «Харви» вызвал рекордно обильные осадки в Техасе и Луизиане. А ураган «Мария» нанес огромный урон странам Карибского бассейна. В общей сложности ураганы в минувшем году оказались более интенсивными, чем в среднем за многолетние наблюдения.

Ливана и А Ближний Восток, в свою очередь, боролся с засухой. На некоторые части Сирии Израиля в прошлом году не упало ни одной капли дождя. В Европе минувший год стал пятым по высоте температуры за всю историю наблюдений.

Доклад американских климатологов подтверждает данные из аналогичного документа их коллег из ООН за 2017 год, опубликованного в марте. По их утверждениям, средняя температура в мире выросла в прошлом году на 1,1 градуса по сравнением с временами до начала индустриализации.

Люди страдают от жары в деловом районе Токио, ЯпонияЭксперты едины также в оценке, что девять самых жарких лет за всю историю наблюдений были зафиксированы после 2005 года. И эта тенденция вполне может продолжиться: так, в июле, по данным NOAA, по всему миру было установлено целых 118 температурных рекордов. В Германии 2018 год может стать еще жарче, чем 2003-й. В некоторых регионах с апреля не было зафиксировано вообще никаких осадков, что может иметь пагубные последствия для урожая.