Ученые рассказали о причинах погодных аномалий в мире

— Сейчас на Земле установился вот такой климат, его называют капризным или нервозным. Все чаще в атмосфере стали повторяться мощные волны тепла, поэтому температура выше нормы держится довольно длительное время, — сказала в беседе с корреспондентом «РГ» ведущий метеоролог Гидрометцентра Марина Макарова

Климат называют капризным или нервозным. Сегодня от аномалий страдают одни регионы, а завтра напасти перекидываются на другие

Но Макарова особо подчеркивает, что это происходит не повсеместно, а локально. Причем данное явление касается не только жары, но и холода. И самое примечательное, что картина почти каждый год меняется. Сегодня от климата страдают одни регионы, а завтра эта напасть перекидывается на другие. «К примеру, в июне очень жарко было в Сибири, особенно в Красноярске , а в июле все пришло в норму, и там стали обновляться рекорды минимума температуры», — говорит Макарова.

Виновник различных температурных аномалий нынешнего лета в Северном полушарии — субтропический пояс антициклонов. Он «работает» каждый год, но в этом, по словам Макаровой, эта зона высокого давления поднялась на большие высоты, прогревая всю атмосферу. У таких воздушных волн могут возникать гребни, которые способны проникнуть в традиционно холодные точки. И тогда там возникают аномалии. Именно такой гребень этим летом заполз на Кольский полуостров, и температура в Мурманской области поднялась до +32 С. Подобного здесь не было с 70-х годов прошлого века.

А эксперты Всемирной метеорологической организации называют еще одну причину жары в Северном полушарии. Помимо субтропического антициклона свой взнос в погоду внесли так называемые струйные течения. Это поток воздуха на высоте около 10 км, который переносит с запада на восток влагу и тепло, перераспределяя по планете осадки и сглаживая различные аномалии. Так вот в этом году эти течения ослабли, что серьезно сказалось на погоде по всей планете.

Но все эти причины аномалий, по словам синоптиков, «мелкие» детали, частные случаи на фоне основной — глобального потепления. И оно неотвратимо наступает. Улики очевидны, например, прирост температуры за период 1850-2000 гг. самый большой за последние 1400 лет, а в XX веке рекорды следуют друг за другом: они зафиксированы в 1995, 1997, 1998, 2005, 2010, 2014, 2015, 2016, 2017 годах. По прогнозам ученых, новый рекорд установит и наступивший 2018 год. Из года в год летом стабильно снижается площадь льдов в Арктике, в Антарктиде тают ледники, от них откалываются огромные айсберги, повышая уровень Мирового океана. Огромные территории страдают от засухи. (Кстати, в этом году она поразила многие страны, эксперты уже прогнозируют снижение урожаев и рост цен на продовольствие). Все это явные признаки глобального потепления.

Нью-Йорк, Лос-Анджелес и Эксперты Межправительственной группы по изменению климата ООН (МГЭИК) вынесли однозначный вердикт. Планете грозит глобальная катастрофа. Ее пророчат суперкомпьютеры, на которых просчитываются различные модели климата. Скажем, средняя дневная температура летом в таких городах, как Иерусалим Мумбаи , составит +45 C. В Лондоне и Париже она превысит 30 C. Такая же жара придет в Центральную Россию , в том числе и в Москву . Почти со 100-процентной вероятностью растают гималайские ледники в районе Эвереста. Еще одна напасть — грядущий потоп из-за подъема уровня океана. Под воду уйдут океанские побережья, прежде всего многие крупнейшие города мира, таких как Лос-Анджелес, Рио-де-Жанейро , Токио, Буэнос-Айрес и т.д.

Большинство ученых единодушны: климатическую катастрофу творит сам человек, заполняя атмосферу гигантским количеством углекислого газа. По оценкам, за всю историю нам отведено выбросить 3000 миллиардов тонн, около 2000 миллиардов мы уже «истратили», осталось 1000 миллиардов. При нынешних выбросах 50 миллиардов тонн в год землянам осталось всего 20 лет на то, чтобы остановить потепление.

Прирост температуры за период 1850 — 2000 гг. самый большой за последние 1400 лет, а в XX веке рекорды следуют друг за другом. Нынешний год может возглавить этот список

Сегодня судьба человечества зависит всего от одной цифры. Средний рост температуры на Земле до конца века не должен превысить 2 градусов Цельсия. Иначе климат достанет всех. Ответом землян на этот вызов стало подписанное в 2015 году Парижское соглашение по климату: 195 стран мира обязались существенно сократить выбросы углекислого газа. Конечно, скептики уверены, что соглашение останется на бумаге. Однако, пусть не на 100 процентов, оно работает. Так, в прошлом году впервые за многие годы выбросы углекислого газа сократились. Хотя общее количество продолжает расти. По мнению ученых, причина в инерционности процесса. Человек его много лет разгонял, теперь потребуется немало усилий, чтобы остановить.

Но ряд ученых продолжают настаивают, что государства не смогут догориться, что час «ИКС» стремительно приближается. И предлагают отражать солнечные лучи, распыляя в стратосфере большие объемы серы. Однако у этой идеи немало недостатков, и надо искать решения для их устранения.

справка «РГ»

Примерно в 130 миллиардов долларов ежегодно обходятся сейчас землянам капризы климата. С каждым годом растет число экстремальных погодных явлений и ущерб от засух, ураганов и наводнений. Всего за последние семь лет частота таких аномалий выросла почти на 50 процентов. Кроме того, экстремальный климат наносит вред здоровью, способствует распространению инфекций, повышает загрязнение окружающей среды.

Особо подчеркивается, что в прошлом году концентрация углекислого газа в атмосфере Земли преодолела психологически значимую отметку в 400 ppm (долей на миллион). Последний раз сопоставимое количество было пять миллионов лет назад. Тогда климат был теплее на 2-3 градуса, а уровень моря на 10-20 метров выше нынешнего из-за таяния льдов Гренландии и Восточной Антарктики.

панорама

Континенты просят воды

Со всего света на этой неделе приходят сводки об аномальной жаре, накрывшей не только Европу, но также Азию и Латинскую Америку. Трагические новости о гибели людей, которые не выдерживают теплового удара или умирают от обострения хронических заболеваний, соседствуют с курьезными и трогательными случаями.

Так, соцсети облетели фотографии полицейского управления Вены , где служебных собак в срочном порядке обули в специальные ботиночки. Такие же меры по отношению к своим питомцам приняли кинологи в Цюрихе . Асфальт в этих городах так сильно нагревается в дневные и даже утренние часы, что животные обжигают подушечки лап. «Собачьи кеды» пришлось доставать со складов — обычно они используются во время поисковых работ, когда четвероногие рискуют пораниться. Сердобольные англичане тем временем выпускают инструкции о том, как помогать ежикам переносить жару: для них рекомендуется оставлять на улицах обычные плошки с водой. Ну а в Финляндии , где столбик термометра превысил рекордную для этой северной страны отметку в 33 градуса по Цельсию, олени перестали бояться людей: они приходят прямо на пляжи, к берегам рек и озер, и жадно пьют воду, не обращая внимания на отдыхающих.

Обмеление крупных рек в Центральной и Западной Европе привело не только к неизбежным перебоям в судоходстве, но и к весьма неожиданным эффектам. Как пишет портал Spiegel online, из-за беспрецедентного снижения уровня воды в Эльбе (в районе моста Магдебурга она едва покрывает сейчас историческую метку в 48 сантиметров времен засухи 1934 года) кое-где на отмели показались… боеприпасы времен Второй мировой войны. Только за последнюю неделю в немецкой земле Саксония — Анхальт сотрудники технического подразделения полиции обнаружили пять участков, где на дне десятилетиями лежали ручные, ружейные и противотанковые гранаты и мины, а теперь они буквально «всплыли» на поверхность. Саперы собрали уже 21 находку — все экземпляры пришлось срочно обезвреживать. А вот аномальная жара, накрывшая Альбион, неожиданно стала настоящим подарком для английских археологов, обнажив доселе скрытые под густой травой следы доисторических памятников. Например, в полях по всему Восточному Йоркширу, где солнце выжгло свежие колосья, впервые открылись земляные рвы и отметки построек времен позднего неолита и раннего железного века. Глазам изумленных исследователей открылись даже фрагменты римских поселений. Ну а в Ноттингемшире, на территории заповедного Кламбер-парка, вдруг проступил «призрак» усадебного дома, снесенного в 1938 году. С высоты птичьего полета теперь можно разглядеть контуры некогда заложенного здесь фундамента с планировкой комнат и коридоров, а также канувших в Лету солнечных часов! Даже музейщики-ветераны, работавшие в парке с 1970-х, не были в курсе таких подробностей. Страдают европейцы и по ту сторону Ла-Манша. И чем южнее, тем тяжелее. Настоящая «африканская» жара добралась до Италии . Министерство здравоохранения республики ввело наивысший, «красный», уровень угрозы в 18 крупных населенных пунктов из-за аномально знойной погоды, установившейся на Апеннинах на этой неделе. Предупреждение минздрава в первую очередь касается центральных и северных регионов страны. В частности, речь идет о Риме Милане , Турине, Венеции , Болонье, Флоренции , Триесте, Вероне — в большинстве этих городов столбик термометра превысил 40-градусную отметку. Вчерашний день стал самым жарким на Апеннинах в этом году: в четверг температура поднялась до рекордных 43 градусов. Неудивительно, что на фоне круглосуточного использования кондиционеров и вентиляторов, в Италии резко увеличилось потребление электроэнергии и возросла угроза произвольных блэкаутов. Хуже всего такую жару переносят пожилые люди. В последние дни резко участились сообщения о госпитализации именно этой категории граждан, обратившихся за экстренной медицинской помощью из-за сильной головной боли, тошноты и высокой температуры. По расчетам метеорологов, жара продержится на Апеннинах по крайней мере еще целую неделю.