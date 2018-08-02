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Финский супермаркет предлагает ночлег-спасение от жары
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Финский супермаркет предлагает ночлег-спасение от жары 

Вести.Ru 30 минут назад
Фото: Вести.Ru
Один из супермаркетов крупнейшей продуктовой сети Финляндии предложил жителям Хельсинки переночевать в прохладе. Как сообщается на страничке ретейлера в Facebook, желающие переночевать в магазине могут приехать до его закрытия, а свет будет выключен в полночь.
"Многие клиенты мечтают провести ночь в прохладе магазина. Мы услышали вас, и в субботу вы можете остаться с нами на ночь. Пожалуйста, принесите предметы для ночлега с собой", — цитирует сообщение супермаркета из столичного района Северная Хаага РИА Новости.
Из-за жары в Финляндии и отсутствия систем кондиционирования в домах наблюдается необычное явление в отелях, куда приходят ночевать пожилые постояльцы из соседних домов. Последние дни дневная температура в Хельсинки не опускается ниже 27 градусов, что выше типичных для этого времени значений. По прогнозу синоптиков, в ближайшие дни температура воздуха в Финляндии будет незначительно снижаться.
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