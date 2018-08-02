Какая погода будет в августе в Ставрополе?

Когда на Ставрополье жара пойдёт на спад? Какие народные приметы связаны с августом?

Синоптики поделились приблизительным прогнозом погоды на август для жителей Ставрополя . По данным Gismeteo, ставропольцам ещё долго придётся ждать спада жары.

Первая неделя августа обещает быть жаркой, несмотря на переменную облачность. Температура воздуха будет достигать +30˚… +33˚C днём и опускаться до +20˚C по ночам.

С 8 по 12 августа вероятны дожди и грозы. По предварительным расчётам, 11 августа станет самым холодным днём месяца: температура опустится до +18˚C днём и +11˚C ночью. Примечательно, что именно в этот день произойдёт частичное солнечное затмение.

На 13-21 августа синоптики предсказали безоблачное небо и жаркую погоду — до +32˚C днём. Лишь в последние дни месяца небо затянет облаками, а температура начнёт снижаться.

Народные приметы августа

Если в первую неделю августа стоит постоянная погода, то зима будет долгой и снежной. Туман долго не рассеивается — к ясной погоде. Август без дождя — к теплой и сухой осени. Выпал иней в августе — знак ранней, студеной зимы. Много гроз в августе — к длительной осени. Если в августе на деревьях, особенно на березе, появляется много желтых листьев, то осень будет ранняя. Теплый и сырой август — к урожаю грибов. Если журавли в конце августа собираются стаями и летят на юг, то будет ранней и зима. В августе дуб желудями богат — к урожаю.