Какая погода будет в августе в Ставрополе? 

Когда на Ставрополье жара пойдёт на спад? Какие народные приметы связаны с августом?
Синоптики поделились приблизительным прогнозом погоды на август для жителей Ставрополя. По данным Gismeteo, ставропольцам ещё долго придётся ждать спада жары.
Первая неделя августа обещает быть жаркой, несмотря на переменную облачность. Температура воздуха будет достигать +30˚… +33˚C днём и опускаться до +20˚C по ночам.
С 8 по 12 августа вероятны дожди и грозы. По предварительным расчётам, 11 августа станет самым холодным днём месяца: температура опустится до +18˚C днём и +11˚C ночью. Примечательно, что именно в этот день произойдёт частичное солнечное затмение.
На 13-21 августа синоптики предсказали безоблачное небо и жаркую погоду — до +32˚C днём. Лишь в последние дни месяца небо затянет облаками, а температура начнёт снижаться.
Народные приметы августа
Если в первую неделю августа стоит постоянная погода, то зима будет долгой и снежной. Туман долго не рассеивается — к ясной погоде. Август без дождя — к теплой и сухой осени. Выпал иней в августе — знак ранней, студеной зимы. Много гроз в августе — к длительной осени. Если в августе на деревьях, особенно на березе, появляется много желтых листьев, то осень будет ранняя. Теплый и сырой август — к урожаю грибов. Если журавли в конце августа собираются стаями и летят на юг, то будет ранней и зима. В августе дуб желудями богат — к урожаю.