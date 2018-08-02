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Пятерых человек госпитализировали в Подмосковье из‑за жары за неделю
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Пятерых человек госпитализировали в Подмосковье из‑за жары за неделю 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
В Московской области за неделю к врачам из-за жары обратились 14 человек, пятеро были госпитализированы, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.
«В период с 25 июля по 2 августа в Московской области зафиксировано 14 случаев обращения жителей в медучреждения Московской области из-за жары. Пять пациентов были госпитализированы, трем помощь была оказана по месту обращения, шесть обратившихся от госпитализации отказались», — сказал собеседник агентства.
В Московском регионе установилась жаркая погода. До конца недели температура будет превышать норму, воздух будет прогреваться до 30-градусных значений.
Жителям порекомендовали быть осторожными и внимательными, избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головной убор, а также пить больше воды.
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