Пятерых человек госпитализировали в Подмосковье из‑за жары за неделю

Московской области за неделю к врачам из-за жары обратились 14 человек, пятеро были госпитализированы, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

«В период с 25 июля по 2 августа в Московской области зафиксировано 14 случаев обращения жителей в медучреждения Московской области из-за жары. Пять пациентов были госпитализированы, трем помощь была оказана по месту обращения, шесть обратившихся от госпитализации отказались», — сказал собеседник агентства.

В Московском регионе установилась жаркая погода. До конца недели температура будет превышать норму, воздух будет прогреваться до 30-градусных значений.

Жителям порекомендовали быть осторожными и внимательными, избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головной убор, а также пить больше воды.