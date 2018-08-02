В Кировской области объявлено метеопредупреждение: ожидаются грозы и усиление ветра 

По прогнозу Кировского ЦГМС — филиала ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» в ближайший час с сохранением до конца суток 2 августа ночью и утром 3 августа местами по Кировской области и в городе Кирове, ожидаются грозы, при грозах шквалистое усиление ветра порывы 12-17 м/с, дожди, ливни, град. По информации ГУ МЧС по Кировской области данная информация направлена главам муниципальных образований области и руководителям служб жизнеобеспечения для принятия мер по минимизации возможных последствий природных явлений и усилению дежурных аварийно-восстановительных бригад (электросетей, связи, дорожно-ремонтной службы, ЖКХ и др.).
Фото — ria56.ru