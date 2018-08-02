Виджет, который сделает твой смартфон еще функциональнее

Сегодня существует огромное количество виджетов для Android, но помнишь, с чего всё начиналось? С часов на смартфонах HTC, на которые делали форки и портировали на другие устройства на тогда ещё недавно вышедшей первой версии Android. И по сей день часы и погода остаются самыми востребованными виджетами для рабочего стола смартфона. И чем этот виджет нагляднее, функциональнее, тем лучше.

Сегодня мы расскажем о простом и удобном виджете для Android-устройств от MACHAPP Software Ltd с незамысловатым названием «Прозрачные часы и погода». Думаешь, раз на смартфонах есть встроенные виджеты, отображающие время и погоду, то сторонние приложения не пользуются популярностью? Ошибаешься. Виджет «Прозрачные часы и погода» загрузили уже более 770 тысяч человек, что говорит о высокой популярности. Чем этот виджет понравился пользователям, мы и расскажем.

Первое, что стоит отметить, — это дизайн. Он минималистичный и отлично смотрится на любом рабочем столе. Виджет имеет несколько размеров (от 2x1 до 5x2), благодаря чему одинаково хорошо выглядит на экране любого размера, даже на планшете с диагональю 10,1 дюйма. Ты можешь выбирать различные темы значков погоды и шрифты для времени, а также менять обложки виджетов. Если говорить об отображении времени, то ты можешь настроить местное время для твоего текущего местоположения, время восхода солнца и заката, отображение следующего будильника, следующего события календаря, номера времени, информации о Луне и 30-дневном календаре фаз Луны.

Настройки погоды предлагают более широкий функционал. Так, например, ты можешь переключаться между автоматическим и ручным определением местоположения по мобильной сети, Wi-Fi и GPS, а также между интервалами обновления погоды (от 15 минут до 8 часов). Виджет погоды отображает не только температуру и скорость ветра, но и влажность, давление, вероятность дождя, точку росы, видимость и УФ-индекс. Также виджет дает 24-часовой прогноз погоды и ветра. Кроме того, ты можешь посмотреть прогноз погоды на 7 дней.

Удобная функция для путешественника — возможность отображения погоды из 10 разных мест. Кстати, виджет меняет фон в зависимости от погодных условий и состояния дня и ночи. Приложение доступно на более чем 40 языках. Отметим, что виджет показывает рекламу, и, чтобы её отключить, нужно выбрать Premium-версию.

MACHAPP Software Ltd разрабатывает и другие приложения, о которых ты можешь узнать на сайте компании. Узнать подробнее о приложениях от MACHAPP Software Ltd →