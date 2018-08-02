За отдыхающими на московских водоемах проследят беспилотники

По его словам, беспилотники задействовали из-за увеличения числа отдыхающих.

«Задействованы 26 беспилотников с целью патрулирования прибрежных территорий и московской акватории, что становится все более актуальным в связи с повышением температуры воздуха и увеличением количества отдыхающих на водоемах», — сказал собеседник.

Он отметил, что беспилотники задействованы также для воздушной разведки парков и лесопарковых зон.

Ранее синоптики предупредили, что в московский регион придет жара. В частности, в четверг, 2 августа, и пятницу, 3 августа, температура воздуха составит 30 градусов и выше.

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