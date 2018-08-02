В Подмосковье 14 человек обратились за медпомощью из-за жары, пятеро госпитализированы

Московской области 14 человек обратились в медицинские учреждения в связи с жарой, пятеро из них были госпитализированы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

«В период с 25 июля по 2 августа в Московской области зафиксировано 14 случаев обращения жителей в медучреждения Подмосковья из-за жары. Пять пациентов были госпитализированы, трем помощь была оказана по месту обращения, шесть обратившихся от госпитализации отказались», — сказал собеседник агентства.

Ранее синоптики сообщили, что жара в столичном регионе начнет спадать в выходные.