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В Подмосковье 14 человек обратились за медпомощью из-за жары, пятеро госпитализированы
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В Подмосковье 14 человек обратились за медпомощью из-за жары, пятеро госпитализированы 

Агентство «Москва» 21 минуту назад
В Московской области 14 человек обратились в медицинские учреждения в связи с жарой, пятеро из них были госпитализированы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.
«В период с 25 июля по 2 августа в Московской области зафиксировано 14 случаев обращения жителей в медучреждения Подмосковья из-за жары. Пять пациентов были госпитализированы, трем помощь была оказана по месту обращения, шесть обратившихся от госпитализации отказались», — сказал собеседник агентства.
Ранее синоптики сообщили, что жара в столичном регионе начнет спадать в выходные.
Агентство «Москва»: последние новости
Гидрометцентр: Температура воды в реках Подмосковья достигает 24 градусов Роспотребнадзор рекомендовал сократить рабочий день при жаре выше 28,5 градусов в офисах МЧС предупредило жителей Подмосковья о ливне с грозой в ближайшие часы
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