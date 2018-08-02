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Кинологи Росгвардии купают и «обувают» собак из-за сильной жары
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Кинологи Росгвардии купают и «обувают» собак из-за сильной жары 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Кинологи Росгвардии купают и обильно поят служебных собак, а также надевают на них специальную «обувь» из-за сильной жары в ряде регионов РФ, в том числе Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее сообщалось, что жара в Москве в четверг может перевалить за 30-градусную отметку. В столичном метеобюро отметили, что небольшое похолодание и дожди придут в выходные: днем 4 августа температура воздуха составит около +27-29 градусов. В воскресенье дождь усилится, ночью температура понизится до +13-18 градусов, а днем составит +23-25 градусов. Гидрометцентр объявил на 2 и 3 августа желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за высокой пожароопасности.
"В связи с аномальной жарой во многих регионах России кинологи Росгвардии принимают дополнительные меры для поддержания работоспособности служебных собак", — пояснили агентству в пресс-службе войск национальной гвардии.
Как рассказали в ведомстве, при температуре воздуха более +25°С продолжительность несения службы собак сокращается, им предоставляется отдых и обильное питье. При работе на запыленной территории служебным собакам периодически промывают мочку носа водой.
При температуре воздуха выше +35°С применение служебных собак ограничено, а тренировочные занятия, как правило, не проводятся. Кинологи размещают своих напарников в тени деревьев, строений или автотранспорта.
"Для предотвращения солнечного или теплового ударов применяется обливание собак водой и при возможности купание, надевается специальный налобник, а для недопущения ожогов лап надевается специальная обувь для собак", — подчеркнули в ведомстве.
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